Fransa'da rehine krizi (6 saat sonra teslim oldu)

Fransa'da 6 kişiyi rehin alan şüpheli 6 saat sonra polise teslim oldu.

Reuters - NTV Haber 07.08.2020 - 04:33

Fransa'da rehine krizi (6 saat sonra teslim oldu)

Fransa'da bir bankada 6 kişiyi rehin alan silahlı bir kişi, 6 saatlik ikna çalışması ve operasyonun ardından polise teslim oldu.

Silahlı bir kişi Le Havre kent merkezindeki bir bankanın kapanış saatine yakın içeri girip 6 kişiyi rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheli ara bulucuların ikna çabaları sonucu 5 rehineyi serbest bıraktı.

Rehin tutulan son kişi özel harekat polislerinin operasyonu sonucu kurtarıldı.

34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli ise tutuklandı. Polis yetkilileri olayda hiçbir rehinenin yaralanmadığını açıkladı.

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