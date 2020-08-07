Fransa'da rehine krizi (6 saat sonra teslim oldu)

Reuters - NTV Haber 07.08.2020 - 04:33
Fransa'da bir bankada 6 kişiyi rehin alan silahlı bir kişi, 6 saatlik ikna çalışması ve operasyonun ardından polise teslim oldu.
Silahlı bir kişi Le Havre kent merkezindeki bir bankanın kapanış saatine yakın içeri girip 6 kişiyi rehin aldı.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheli ara bulucuların ikna çabaları sonucu 5 rehineyi serbest bıraktı.
Rehin tutulan son kişi özel harekat polislerinin operasyonu sonucu kurtarıldı.
34 yaşında ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen şüpheli ise tutuklandı. Polis yetkilileri olayda hiçbir rehinenin yaralanmadığını açıkladı.