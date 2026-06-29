Fransa’da rekor sıcaklar siyasi krize yol açtı. Yaklaşık bin can kaybının ardından hükümet yoğun eleştirilerin hedefinde.
29.06.2026 13:49
Fransız Hükümeti ciddi eleştirilerle karşı karşıya.
Fransa’da sağlık yetkilileri, Batı Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden daha fazla ölüm gerçekleştiğini açıkladı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu (Santé publique France) yaptığı açıklamada, "24 Haziran'dan bu yana, önceki aylarda kaydedilen ölüm sayılarına kıyasla yaklaşık 1.000 ek ölüm gözlemlenmiştir," ifadelerine yer verdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan gelen bu çarpıcı açıklama, hükümeti de hemen harekete geçirdi. Başbakan Sebastien Lecornu, ülkenin neredeyse tamamını kavuran sıcak hava dalgasına karşı şu ana kadar atılan adımları masaya yatırmak için Pazartesi günü bakanlıklar arası dördüncü kriz toplantısını acil kodlu olarak toplayacak.
Muhalif partiler tepkilerini dile getirmekte gecikmedi.
Hükümet, ulusal acil durum müdahale planlarını devreye soktu.
Le Monde gazetesinin aktardığına göre verilerin açıklanmasının ardından muhalif partiler hükümetin kararlarını eleştirdi. Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier siyasi sorumluluk çağrısında bulunurken, Ulusal Birlik'ten (Rassemblement National) Jean-Philippe Tanguy ise ölümlerin çoğunun önlenebileceğini ifade etti.
Macron, yürütülen politikaları savundu.
Cumhurbaşkanı Macron, büyük bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hükümetinin iklim politikası sicilini savunarak, Fransa'nın karbon emisyonlarını azaltmak ve kamu altyapısını iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek için "büyük bir çalışma" yürüttüğünü belirtti; ancak "bu çalışmayı henüz bitirmediklerini" de kabul etti.
Hükümet, sıcak hava dalgasının şiddetini artırması üzerine Cumartesi günü hastaneler için 30.000 klima ünitesi tedarik edilmesini onayladı.
Fransa genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte ve operasyonel yönetimi valiler (prefects) aracılığıyla bölgesel yetkililere devretti.