Fransa’da rekor sıcaklar siyasi krize yol açtı. Yaklaşık bin can kaybının ardından hükümet yoğun eleştirilerin hedefinde.

Cumhurbaşkanı Macron, büyük bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hükümetinin iklim politikası sicilini savunarak, Fransa 'nın karbon emisyonlarını azaltmak ve kamu altyapısını iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek için "büyük bir çalışma" yürüttüğünü belirtti; ancak "bu çalışmayı henüz bitirmediklerini" de kabul etti.

Hükümet, sıcak hava dalgasının şiddetini artırması üzerine Cumartesi günü hastaneler için 30.000 klima ünitesi tedarik edilmesini onayladı.

Fransa genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte ve operasyonel yönetimi valiler (prefects) aracılığıyla bölgesel yetkililere devretti.