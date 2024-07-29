Fransa'da sabotaj sonrası seferler normale döndü: Şüpheli tutuklandı

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yaşanan sabotaj saldırıları nedeniyle aksayan hızlı tren seferleri bugünden itibaren normale döndü.



Fransız yetkililer, ülkenin ulusal demiryolu şirketi SNCF'nin bir tesisinde aşırı solcu aktivistin tutuklandığını açıkladı. Söz konusu kişinin pazar günü Fransa'nın kuzeyindeki Oissel'de gözaltına alındığı aktarıldı.

Üzerinde SNCF'nin teknik tesislerine erişim anahtarları, aletler ve aşırı solla bağlantılı literatür bulunduğu belirtildi.

YÜZ BİNLERCE YOLCU ETKİLENDİ

Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, üç gün boyunca süren aksaklıklardan yüz binlerce yolcunun etkilendiğini açıkladı.



Bakanlık açıklamasına göre 700 bin kişi rötarla da olsa yolculuklarını yapabildi ancak 100 bin kişi seyahatlerini iptal etmek zorunda kaldı.



Kundaklama eylemlerinde demiryolu hatlarının sinyal istasyonları ve kabloları zarar görmüş, başkent Paris'i ülkenin kalanına bağlayan seferler aksamıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Benzer olayların tekrarlanmaması için 28 bin kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattı boyunca 50 insansız hava aracı, 250 güvenlik ve bin bakım personeliyle önlem alındı.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise Fransa televizyonuna yaptığı açıklamada, “Sabotaj eylemlerini gerçekleştirmiş olabilecek belirli sayıda şüpheli tespit ettik” dedi.

Saldırıların kasıtlı ve son derece iyi planlanmış olduğunu söyleyen Darmanin, “Bu, aşırı solun geleneksel eylem türüdür” ifadelerini kullandı.

Tespit edilen şüphelilerin aşırı sola yakın olup olmadığı sorusuna yanıt veren Darmanin, “İhtiyatlı olmalıyız. Asıl soru manipüle edilip edilmediklerini ya da kendi çıkarları için hareket edip etmediklerini bilmektir” şeklinde konuştu.

