Fransa'da saldırıya uğrayan demiryolu hatlarında onarım tamamlandı

Fransa'nın ulusal demiryolu operatörü SNCF, sabotaj saldırıları nedeniyle zarar gören hatlardaki onarımların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada yarın sabahtan itibaren yolcuların gecikme yaşamayacağı belirtildi.

Fransa'da saldırıya uğrayan demiryolu hatlarında onarım tamamlandı

'nın ulusal demiryolu operatörü SNCF, Olimpiyatları'nın açılış töreni öncesi düzenlenen sabotaj saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

SNCF, saldırılar nedeniyle zarar gören demiryolu şebekesindeki onarımların tümüyle tamamlandığını ve yarın sabahtan itibaren yolcular için artık gecikme olmayacağını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre açıklamada, Paris'ten gelen ana batı hattındaki durumun “pratikte normal” olduğu ve başkentten gelen ana kuzey hattında “dörtte üç” yüksek hızlı TGV treninin şu andan itibaren seyahat süresinde herhangi bir artış olmadan çalıştığı belirtildi.

Cuma günkü açılış töreninden bir gün önce, demiryoluna düzenlenen sabotaj saldırısı, hızlı ağını felç etmişti.

SNCF, ilk açıklamasnda  “Bu kundaklamalar, ulaşım ağını felç etmek için yapılan büyük çaplı bir saldırıdır” dedi.

Üç ayrı hatta yönelik saldırılar birçok seferin iptal edilmesine ve yüzbinlerce yolcunun iptallerden etkilenmesine yol açtı.

Sabotajın, Fransa'nın komşusu Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de aksamalar yarattığı bildirildi.

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