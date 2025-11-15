Fransa'da şarap üreticilerinden eylem hazırlığı

Fransa’nın güneyindeki şarap üreticileri, üç yıldır üst üste gelen sıcak hava dalgaları, kuraklık, maliyet artışları ve hızla düşen satışlar nedeniyle çöküşün eşiğine gelen sektör için 15 Kasım Cumartesi günü Béziers’de büyük bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor.

Bölgedeki üretim, birkaç yıl içinde 3.9 milyon hektolitreden 2 milyon hektolitreye düştü.

Üreticiler hem Paris’e hem de Brüksel’e “acil müdahale” çağrısı yapıyor.

Fransa Tarım Bakanlığı da 7 Kasım’da tahminlerini yeniden aşağı çekerek bu yılki üretimin 36,2 milyon hektolitreye düşeceğini, bunun da 2024’teki felaket seviyelere yakın olduğunu açıkladı.

SEKTÖRE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Fransa’da tarım sektörünün en büyük ve en etkili çiftçi sendikası FNSEA Başkan Yardımcısı Jérôme Despey, şarap sektörünün “ciddi bir çöküş yaşadığını” söyleyerek kriz listesini sıraladı:

Covid sonrası belirsiz hava koşulları

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası %30’a varan maliyet artışı

ABD’nin “Trump vergisi” olarak bilinen %15 ek gümrük vergisi

TARIM BAKANINA TALEPLER İLETİLDİ

Üretici örgütleri, 6 Kasım’da Tarım Bakanı Annie Genevard ile görüşerek taleplerini iletti. Fransa’daki bağımsız şarap üreticilerini temsil eden Vignerons Indépendants Başkanı Jean-Marie Fabre, beklentilerini “Devlet garantili konsolidasyon kredileri, bağ söküm programları, vergi ve primlerde indirim” olarak açıkladı.

“KRİZ REZERVİ DEVREYE ALINSIN”

Üreticiler ayrıca AB’nin 450 milyon euroluk Avrupa kriz rezervinin devreye alınmasını talep ediyor.

Geri kalan fonlar, satılamayan şarapların biyoenerjiye dönüştürülmesine ve tesislerin modernizasyonuna aktarılacak.

Sektör temsilcilerine göre, 15 Kasım’daki kitlesel protestonun başarısı hükümet üzerinde ciddi baskı oluşturacak.

Fransa’nın dünya çapındaki şarap sektörü, 2024’te 10,9 milyar avroluk ihracat ile ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak üreticiler, bu kolonun hızla çatlamakta olduğu konusunda hemfikir.