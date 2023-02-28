Fransa'da "sarhoş milletvekilleri" nedeniyle alkol yasağı tartışılıyor

ESKİ BAKAN TEYİT ETTİ



Eski Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari de BFMTV kanalında katıldığı programda, Ulusal Mecliste bu tür vakaların yeni olmadığını söyledi.



Djebbari, "Alkolü fazla kaçıranlar farkedilirse genel kurulda görevlilerce dışarı çıkarılır ya da içeri girmeleri engellenir. (Alkollü) Bazılarının çıkarıldığını gördüm." ifadesini kullandı.



"BU MİLLETVEKİLLERİ BİZİ GERÇEKTEN UMURSAMIYOR"



Meclis görüşmelerine bazı milletvekillerin sarhoş katılması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.



Konuya ilişkin Twitter'dan yapılan paylaşımların altına bir kullanıcı, "Bu milletvekilleri bizi gerçekten umursamıyor. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bunun kanıtı; hükümetin çoğunluğa bile sahip olmadan istediği yasaları (meclisten) geçirmesidir." yorumunu yaptı.



Bir kullanıcının da "oylamalar sırasında anlamsız kararların alınmasını şimdi anlamış olduk" ifadesini kullanması dikkati çekti.

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