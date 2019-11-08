Fransa'da sarı yelek eylemlerinin birinci yıldönümü

Kayhan KARACA/NTV

Ülke genelinde cumartesi günleri düzenlenen eylemlerin bir yıllık bilançosu oldukça ağır.



Eylemlerde bugüne kadar 11 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 4 bin 500 kişi ise yaralandı. Yaralananların 2 bin 500'ü eylemlere katılanlardan, diğerleri ise güvenlik güçlerinden oluşuyor.



Yaralanan göstericilerden 24'ü gözünü, 5'i elini, 1'i hayasını, 1 diğeri ise burnunu polisin attığı fişekler nedeniyle kaybetti.



Eylemlerde bugüne kadar 10 bin gösterici gözaltına alındı.



Bunlardan 2 bin 200'ü haklarında hiçbir işlem yapılmaksızın serbest bırakıldı. 2 bin 400'ü hakkında adli işlem yerine alternatif önlem kararı alındı. 5 bin 300 kişi hakkında ise adli işleme başvuruldu.



Haklarında adli işlem kararı alınanların 3 bin 100'ü çeşitli cezalara mahkum edildi: 1000'i hapis cezası, 1240'ı tecilli hapis cezası, 920'si ise hapis dışında kamu yararına çalışma gibi alternatif ceza mahkumiyeti aldı.



Eylemler kapsamında aşırı güç kullandıkları sebebiyle yargı önüne çıkarılan polis sayısı ise sadece iki.



Eylemlerin ekonomik bilançosu da önemli.



Fransız devlet istatistik kurumu eylemler nedeniyle ülkenin büyüme oranının yüzde 0,1 puan gerilediğini bildirdi.



Sigorta şirketleri kendileri açısından kaybın en az 280 milyon euro olduğunu söylüyor.



Krizden turist kaybı nedeniyle en olumsuz etkilenen otelcilik ve lokantacılık sektörlerinin ciro kaybının 850 milyon euro'nun üzerinde olduğu belirtiliyor.



Yollarda tahrip edilen yaklaşık 3 bin otomatik radarın maliyeti 23 milyon euro, eylemler nedeniyle seferber edilen güvenlik personeline ödenen ek mesai ücretleri de 46 milyon euro olarak açıklandı.

