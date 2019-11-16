Fransa'da Sarı Yelekliler'in 1. yıl dönümü

Fransa'da 1 yıl önce bugün başlayan Sarı Yelek Hareketi tüm şiddetiyle devam ediyor. Fransız hükümetine göre ülkenin büyüme oranı yüzde 0,1 puan düştü.

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Fransa'da Sarı Yelekliler Hareketi 1 yıl önce bugün başladı. 
 
Ülke genelinde 200'den fazla noktada başta Paris olmak üzere eylem çağırısı yapıldı. Paris sokaklarında tansiyon zaman zaman yükseliyor.

Polis, Şanzelize caddesi başta olmak üzere birçok semtte yoğun güvenlik önlemi aldı.

Maddi yetersizlik kaygısıyla sosyal hareket olarak başlayan Sari Yelek eylemleri birinci yılını doldurdu.  Eylemlerde bugüne kadar 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 4 bin 500 kişi yaralandı.

Fransız devlet istatistik kurumuna göre eylemler nedeniyle ülkenin büyüme orani yüzde 0,1 puan geriledi. Sigorta şirketleriyse  kendileri açısından kaybın en az 280 milyon euro olduğunu söylüyor.  

VİDEO: SARI YELEKLİLER EYLEMİNDE 17.HAFTA 

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