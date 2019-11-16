Fransa'da Sarı Yelekliler'in 1. yıldönümü

Bugün Fransa'daki Sarı Yelekliler Hareketi'nin birinci yıldönümü...

Ve Fransızlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için yeniden sokaklara çıktı.

Sarı Yelekliler, eylemlerin yıl dönümünde, başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenledi.

Paris'teki Champerret Mahallesi'nde toplanan göstericiler, yol kapama eylemi yaptı. Polis, biber gazı kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırdı.



POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Başkentteki İtalya Meydanı'nda bir araya gelen bir grup gösterici ile polis arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler, çöp bidonu, çok sayıda motosiklet ve aracı ateşe verdi, bir bankanın camını kırdı, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.



VALİLİK YÜRÜYÜŞÜ İPTAL ETTİ

Ateşe verilen araçların arasında Paris Belediyesinin aracı da bulunuyor. Paris Valiliği, olaylar nedeniyle İtalya Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yapılması planan yürüyüşü iptal etti.



Ayrıca, kentte gösterinin yasak olduğu yerlerde bulunan 71 kişiye para cezası verildiği bildirildi.



"MEYDANI TERK EDİN" ÇAĞRISI



Paris Emniyet Müdürlüğü, kentteki gösteride 105 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement de İtalya Meydanı'nda durumun kontrol altına alındığını, gösterilerde polise ve itfaiye ekiplerine sistematik bir saldırı olduğunu söyledi.



İŞTE SARI YELEK HAREKETİ'NİN BİLANÇOSU



"ÇOK SERT YANIT VERECEĞİZ"



Lallement, olay çıkaranların gözaltına alınacağının altını çizerek, eylemcilerden meydanları terk etmesini istedi.



Şiddet olaylarına "çok sert" yanıt vereceklerini ve gözaltıların süreceğini kaydeden Lallement, Paris'te şiddet olaylarının sadece İtalya Meydanı'nda yaşandığını dile getirdi.



Lallement, kentte yarın da gösterilerin düzenleneceğini ve olay çıkması halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.



SARI YELEKLİLERİN LİDERİ GÖZALTINDA



Gözaltına alınanlar arasında Sarı Yelekliler'in liderlerinden Thierry Paul Valette de bulunuyor.



CHAMPS-ELYSEES VE NOTRE-DAME KATEDRALİ YASAĞI



Lyon'da gösteri yasağına rağmen şehir merkezine giren eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.



Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.



Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri bir yıl önce başlamıştı.