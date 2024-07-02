Fransa'da seçim yarışı: En az 200 adaydan taktiksel geri çekilme

Fransa'da merkez ve sol partiler, Le Pen’in iktidara giden yolda önünü kapatmak için harekete geçti.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sol koalisyonun aşırı sağı engellemeye çalıştığı ikinci tur seçimleri öncesinde en az 200 aday yarıştan çekildi.



Rakipler, Pazar günü yapılacak ikinci tur öncesinde taktiksel çekilmelerin Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 289 sandalyelik mutlak çoğunluğu kazanmasını engelleyeceğini umuyor.



Fransa’da geçen pazar günü düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Ulusal Birlik partisi, oyların yüzde 33,15’ini alarak seçimi birinci olarak tamamlamıştı.



GEÇMİŞTE İŞE YARAMIŞTI



Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen’i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen’e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.



7 Temmuz’da düzenlenecek seçimlerde Le Pen, üstünlüğü sağlaması halinde, ülkenin Başbakanı olarak göreve başlayacak ve Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarından farklı politikalar izleyebilecek.