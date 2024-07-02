Fransa'da seçim yarışı: En az 200 adaydan taktiksel geri çekilme

Fransa'da 7 Temmuz’da düzenlenecek ikinci tur seçimlerden önce en az 200 aday yarıştan çekildi. Taktiksel çekilmelerin Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 289 sandalyelik mutlak çoğunluğu kazanmasını engelleyeceği umut ediliyor.

Fransa'da seçim yarışı: En az 200 adaydan taktiksel geri çekilme

'da merkez ve sol partiler, Le Pen’in iktidara giden yolda önünü kapatmak için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sol koalisyonun aşırı sağı engellemeye çalıştığı ikinci tur seçimleri öncesinde en az 200 aday yarıştan çekildi.

Rakipler, Pazar günü yapılacak ikinci tur öncesinde taktiksel çekilmelerin Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli partisinin 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 289 sandalyelik mutlak çoğunluğu kazanmasını engelleyeceğini umuyor.

Fransa’da geçen pazar günü düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in Ulusal Birlik partisi, oyların yüzde 33,15’ini alarak seçimi birinci olarak tamamlamıştı.

GEÇMİŞTE İŞE YARAMIŞTI

Söz konusu taktik, geçmişte yapılan seçimlerde Le Pen’i engellemek için işe yaramıştı ancak Fransız medyası, Le Pen’e olan desteği önceki seçimlere göre ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekti.

7 Temmuz’da düzenlenecek seçimlerde Le Pen, üstünlüğü sağlaması halinde, ülkenin Başbakanı olarak göreve başlayacak ve Cumhurbaşkanı Macron’un politikalarından farklı politikalar izleyebilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Moskova'da Orban-Putin görüşmesi: Ziyaret AB'de kriz yarattı

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Brezilya'nın eski başkanına kara para aklama suçlaması: "Hediye gelen elmasları beyan etmedi"

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

Papa eleştirisine Vatikan'dan aforoz cezası!

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

İsrail ordusu Batı Şeria'ya baskın düzenledi, altı Filistinli'yi öldürdü

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Bakan Fidan Şuşa'da Azerbaycan lideri Aliyev'le bir araya geldi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

Rus muhalif Kara-Murza, cezaevi hastanesine nakledildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...