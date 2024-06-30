Fransa'da seçim heyecanı: Seçimin ilk turunu aşırı sağ kazandı

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında 18.00'de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde ise 20.00'de tamamlandı.



Sandık çıkış anketlerine göre, ilk turda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 34'ünü aldı ve yarışı önde götürüyor.



Sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 civarında oyla üçüncü sırada bulunuyor.



Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ve müttefikleri yüzde 10 civarında oy alırken, seçime katılım oranı yüzde 67,5 oldu.



5 yıl boyunca Ulusal Meclis'te görev alacak 577 milletvekilinin seçildiği erken genel seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak.



Seçimin ilk turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların ise İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.



MECLİS'İN İLK MİLLETVEKİLİ FRANSIZ POLİNEZYASI'NDAN



Fransız Polinezyası'nda Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, 1. seçim bölgesinde bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault, oyların yüzde 54'ünü alarak seçimin ilk turunda milletvekili seçildi.



Frebault, Fransa’nın ana kara toprakları ve kolonileri arasındaki saat farkı nedeniyle, ilk turda seçilen ilk milletvekili oldu.

FRANSA'DA ERKEN SEÇİM



Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis'i feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.



Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.



Fransa’da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.



Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.



Görev süresi Nisan 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

