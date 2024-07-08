Fransa'da seçim: Macron, Başbakan Attal'dan görevde kalmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasi çıkmazın ortasında Fransa Başbakanı Gabriel Attal'dan bir süre daha başbakan olarak kalmasını istedi. Attal, dün akşam seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Fransa'da seçim: Macron, Başbakan Attal'dan görevde kalmasını istedi
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Cumhurbaşkanı , Fransa Başbakanı Gabriel Attal'dan siyasi çıkmazın ortasında "istikrarı sağlamak için" görevine bir süre daha devam etmesini istedi.

Başbakan Attal, dün akşam seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda sandık çıkış anketlerinin açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Attal, Macron'a istifasını sunacağını açıklamıştı.

Attal basın toplantısı sırasında, "Cumhuriyetçi geleneğe sadık kalarak, yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım"ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede siyasi gelenek gereği, cumhurbaşkanı mecliste çoğunluğu elde eden siyasigruptan başbakan atıyor. Ancak cumhurbaşkanı bu geleneğe uymayabilir ve istediği kişiyi de atayabilir.

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