Fransa'da sıcak hava faciası: 3 yaşındaki çocuk araçta mahsur kalarak öldü

Fransa'nın başkent Paris yakınlarındaki Saint-Gratien kasabasında, ailesinin otomobilinde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi.

Savcılık, çocuğun babasının uyuduğunu sandığı sırada fark edilmeden evden çıktığını ve kapıları kilitli olmayan aile otomobiline bindiğini açıkladı. Ancak araçtaki çocuk kilidi nedeniyle dışarı çıkamayan çocuk, yaklaşık 45 dakika boyunca otomobilde mahsur kaldı.

AİLESİ BAYGIN HALDE BULDU

Savcılığın ilk tespitlerine göre anne, 18 aylık diğer çocuğuyla birlikte uyuyordu. Baba ise evin bahçesindeki kulübede çalışıyordu.

Babasının uyumasını söylediği çocuk, ebeveynlerinin gözetiminden çıkarak otomobile bindi. Araç kapıları kilitli olmasa da çocuk güvenlik sistemi devrede olduğu için dışarı çıkamadı.

Bir süre sonra ailesi tarafından baygın halde bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin ve ailesinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından anne şok nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

BİR HAFTADA ARAÇTA ÖLEN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK

Bu olay, Fransa 'da aşırı sıcaklar nedeniyle araçta meydana gelen üçüncü çocuk ölümü oldu.

Pazartesi günü ülkenin güneyindeki Carpentras kentinde de iki ve dört yaşlarındaki iki kardeş, ailelerinin otomobilinde ölü bulunmuştu.

REKOR SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fransa, çarşamba günü 1947'den bu yana ölçülen en sıcak gününü yaşadı. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, Paris'te termometreler 40,3 dereceyi gösterdi. Başkentte son 150 yılda sıcaklık dördüncü kez 40 derecenin üzerine çıkmış oldu.

Meteoroloji yetkilileri, geçen hafta başlayan sıcak hava dalgasının yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği 2003 yılındaki ölümcül sıcakları aratmayabileceği uyarısında bulundu.

ÖLÜMLER ARTIYOR, OKULLAR KAPANIYOR

Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen haftadan bu yana kaç kişinin yaşamını yitirdiği henüz netlik kazanmadı.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, kentte sıcaklığa bağlı ölümlerin arttığını açıklarken sayı paylaşmadı.

Fransa'da milyonlarca kişi evlerini serin tutmakta zorlanırken, hükümet ülkedeki her üç konuttan birinin aşırı sıcaklara uygun olmadığını belirtiyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde binlerce ilkokul da tamamen kapatıldı ya da ders saatlerini kısaltmak zorunda kaldı.