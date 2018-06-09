Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde başkent Paris'in de bulunduğu 33 bölgede, 4 kademeli alarm seviyesinin 3'üncü düzeyi olan turuncu alarmın geçerli olduğu bildirildi.



Açıklamada, yağış ve fırtınanın özellikle yarın gece daha da etkili olması beklendiği belirtilerek, olası yıldırım isabet etmelerine karşı uyarıda bulunuldu.



Fransa'nın özellikle batı bölgelerinin şiddetli yağıştan etkilendiği ifade edilen açıklamada, yağış nedeniyle çok sayıda kentte su baskınları yaşandığını bildirildi.



Öte yandan, birçok kentte yapılması planlanan gösterilerin aşırı yağış nedeniyle iptal edildiği bildirildi.



Fransa'nın birçok bölgesinde bu hafta etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda karayolunun ulaşıma kapandığı, birçok şehirde su baskınları yaşandığı ve hayatını kaybeden insanlar olduğu bildirilmişti.



Paris ve çevresinde çok sayıda karayolu, yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.