Fransa'da sigara yasağı: Parkta, plajda, durakta içene para cezası

Fransa hükümeti, yarından itibaren plajlarda, parklarda, halka açık bahçelerde ve otobüs duraklarında sigara içilmesine izin vermeyecek.

Bugün resmi gazetede yayınlanan kararname, kütüphaneler, yüzme havuzları ve okulların dışında da sigara içilmesini yasaklayacak. Kafe terasları yasak kapsamı dışında tutuluyor. Kararın, çocukları pasif içicilikten korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Kararnamede elektronik sigaralardan bahsedilmezken, yasağı ihlal edenler 135 euro para cezasına çarptırılacak.

Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, geçen ay yaptığı açıklamada, çocukların temiz hava soluma hakkının altını çizerek, "Tütün çocukların bulunduğu yerlerden kaldırılmalıdır" demişti.

HER YIL 75 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Fransa'da her yıl yaklaşık 75 bin kişinin tütüne bağlı komplikasyonlardan öldüğü tahmin ediliyor.

Yakın zamanda yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 10 Fransız'dan 6'sı, kamuya açık alanlarda sigara yasağını destekliyor.