Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Alpes-Maritimes Valiliği, Nice kentindeki Moulins Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.



Açıklamada, söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtilirken, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin olay yerine intikal ederek çevrenin güvenliğini sağladığı kaydedildi.



Alpes-Maritimes Valisi Laurent Hottiaux'un olay yerine giderek "bu aşağılık eylemi" kınadığı aktarılan açıklamada, düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nın talimatıyla güvenliğin yeniden sağlanması için mahalleye takviye güçlerin gönderileceği ifade edildi.



Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin aktardığına göre, saldırıya ilişkin olarak “organize çete kapsamında kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

