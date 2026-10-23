Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı yapan kişinin gözaltına alındığını kaydeden Lecornu, olayla ilgili tüm güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini aktardı.

Ayrıca Lecornu, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili incelemeler yaptığını duyurdu.

Olay yerine intikal eden İçişleri Bakanı Laurent Nunez de basına yaptığı açıklamada yaralı sayısının 5'e yükseldiğini, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Nunez, "açık şekilde bir terör suçu, oldukça ciddi bir eylem" olarak nitelediği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, Trappes kentinde bir kişinin bulunduğu araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 12 yaşında bir kız çocuğu ve 20, 29 ve 47 yaşlarında 3 erkeğin yaralandığı öğrenilirken, diğer yaralıya dair henüz bir detay paylaşılmadı.

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh, basına yaptığı açıklamada, saldırının "ırkçı ve büyük ihtimalle İslam karşıtı" olduğunu ve olayın ırkçı söylemlerin nasıl şiddet üretebildiğini gösterdiğini dile getirdi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan 12 yaşındaki kız çocuğun hayatla yaşam arasında olduğunu belirten Başkan Rabeh, medyada ve kamuoyundaki ırkçı söylemlere tepki göstererek, "Olanlardan ve yeni olacak olanlardan hepimiz sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada, saldırı karşısında "dehşet" duyulduğu belirtildi.

CFCM'nin medyada ve siyasiler tarafından "normalleştirilen nefret söylemi ve damgalamaların" ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda daha önce uyarıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "belirli grupların sürekli olarak ulusal kimliğe yönelik bir tehdit gibi gösterilmesinin" düşmanlık ve şiddet eylemlerini körüklediği vurgulandı.