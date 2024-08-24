Fransa’da sinagoga kundaklama girişimi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sahil beldesi La Grande-Motte'deki sinagogun hemen dışında bir patlama meydana geldiğini olayın "kundaklama girişimi" olduğunu açıkladı.

Fransa’da sinagoga kundaklama girişimi

’nın güneyinde bulunan Herault kentinin La Grande Motte bölgesindeki bir sinagogun dışında patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Bu sabah La Grande Motte sinagoguna, açıkça suç teşkil eden bir kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Yahudi yurttaşlarımıza ve belediyeye tam desteğimi sunuyorum. Cumhurbaşkanının talebi üzerine failin bulunması için tüm imkanlar seferber edilmektedir” dedi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, patlama La Grande-Motte'deki Beth Yaacov sinagogunun dışında iki arabanın ateşe verilmesi sonucu meydana geldi, yetkililer araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu açıkladı.

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