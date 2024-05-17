Fransa'da sinagogu ateşe veren kişi polis tarafından öldürüldü

Fransa'da bir kişi sinagoga saldırı düzenledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Fransız polisinin, ülkenin kuzeyindeki Rouen kentinde bir sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir kişiyi "etkisiz hale getirdiğini" açıkladı.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı ise bıçak ve demir bir çubuk taşıyan adamın polise yaklaştığını ve vurulduğunu belirtti.

Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni hala belirsizliğini koruyor.



İki ay sonra Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Fransa, Ortadoğu ve Avrupa'nın doğu kanadındaki karmaşık jeopolitik ortamda alarm durumunu en üst düzeye çıkardı.



Bölgesel yayın kuruluşu France 3 itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu bildirirken, Rouen belediyesinden bir yetkili, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sinagoga saldıran kişinin Cezayir asıllı olduğunu açıkladı.



Kent 2016 yılında, güneydeki Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasında bir rahibin ayin sırasında bıçakla öldürüldüğü ve daha sonra DAEŞ tarafından üstlenilen bir saldırıyla sarsılmıştı.

Fransa, ABD ve İsrail'in ardından en büyük Yahudi nüfusuna sahip ülke.

Aynı zamanda Avrupa'da, Müslüman nüfusun en fazla oduğu ülke.