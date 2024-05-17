Fransa'da sinagogu ateşe vermeye çalışan bir kişi polis tarafından öldürüldü

Franda'da bir sinagogu ateşe vermeye çalışan bir kişi polis tarafından öldürüldü.

Fransa'da sinagogu ateşe vermeye çalışan bir kişi polis tarafından öldürüldü

'da bir kişi bir sinagoga saldırı girşiminde bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Fransız polisinin, ülkenin kuzeyindeki Rouen kentinde bir sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir kişiyi "etkisiz hale getirdiğini" açıkladı.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı ise bıçak ve demir bir çubuk taşıyan adamın polise yaklaştığını ve vurulduğunu belirtti.

Fransa, ABD ve İsrail'in ardından en büyük Yahudi nüfusuna sahip ülke.

Aynı zamanda 'da, Müslüman nüfusu en fazla oduğu ülke.

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