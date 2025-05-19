Fransa'da "şişe su skandalı" büyüyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız Senato Komisyonu'nun "şişe suları skandalına" ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.



Soruşturma, farklı Fransız bakanlıkları, bir vali ve Oksitanya Bölgesi Sağlık Ajansı Müdürü Didier Jaffre'ın, Nestle Grubu'nun talebi üzerine, söz konusu firmanın işlettiği su kuyularının sağlık kalitesiyle ilgili raporu değiştirdiğini ortaya koydu.



Senato Komisyonu'nun şişe suları skandalına ilişkin raporunda, resmi makamların bu değişikliklerle, bu sularda bulunan bakteri, herbisit ve bazen yıllardır yasaklanmış pestisit kalıntılarını gizlemeye çalıştığı ifade edildi.



Raporda, Nestle Grubu'nun Paris hükümetinden, satışa sunduğu şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerini kullanmaya devam etmek için izin aldığı belirtilirken Fransa Cumhurbaşkanlığının, en azından 2022'den bu yana bu grubun şişe sularıyla ilgili hile yaptığını ve bunun diğer maden suyu üreticileriyle haksız rekabete yol açtığını bildiği kaydedildi.

"ŞİŞE SULARI SKANDALI"

Le Monde gazetesi ve Radyo Fransa (Radio France), Ocak 2024'te yayımladıkları haberde, dönemin Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle Grubu'nun satışa sunduğu şişe sularda yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiğini ortaya koymuştu.



Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.



Komisyon, eski Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'i, bu skandalla ilgili düzenlenecek oturumda konuşmaya çağırmıştı.



Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e gönderilen davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçtiğini" belirtmişti.



Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.



Kohler, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmemişti.

