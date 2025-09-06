Fransa'da siyasi kriz derinleşiyor

Fransa'da bir süredir devam eden siyasi kriz, hükümete sağlanacak bütçe tasarısı nedeniyle yine derinleşti.



Ülkede gözler 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasına çevrilmişken, sol partilerin kapıları çalınmaya başladı.



Sosyalist Parti, başbakanlık koltuğuna kimin geçeceğine dair tartışmaların merkezinde.



Genel sekreter Olivier Faure, liderliğindeki Sosyalist Parti heyeti, başbakan François Bayrou ile görüştü.



Merkez Sağ Cumhuriyetçi Parti'nin sosyalist bir hükümete karşı çıkmayacağını açıklamasının ardından sosyalist hükümet ihtimali güçlendi.



Ülkede uzun süredir konuşulan zengin vergisi de yeniden tartışmaya açıldı.



Başbakan Bayrou hükümetinin, mecliste pazartesi günü yapılacak oylamada düşme ihtimali konuşulmaya başlandı.



Cumhurbaşkanı Macron'un aşırı sağcı lider Jordan Bardela’nın kapısını çalmadan önce, içinde radikal sol parti ile boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin olmadığı, sosyalistler, yeşiller ve komünistlerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurmaya çalıştığı iddialar arasında.

