Fransa'da siyasi kriz: Marcon hükümetin arkasında

Fransız Meclisinde bugün yerel saatle 16.00'da muhalefetin Barnier hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi oylamaya sunulacak.



Aşırı sağcıların, sol ittifakının gensoru önergesine destek vereceğini açıklaması sonrası üç aylık Barnier hükümetinin düşme ihtimali bulunuyor.



Fransız basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Macron, ulusal gündemi gazetecilere değerlendirdi.

İSTİFA ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELDİ



Macron, istifa etmesine yönelik çağrıların "siyasi kurgudan" ibaret olduğunu savunarak, "İstifa etmemin anlamı yok. Bu tarz şeyler söylemek beklentinin çok altında kalıyor. Eğer karşınızdaysam, bu iki defa seçildiğim içindir." dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine oy vereceğine inanmadığını belirterek, "hükümetin düşmemesi için bir yol" olduğunu ifade etti.



Macron, "Ulusal Birlik'in milletvekillerinin, kendilerine ve seçmenlerine hakaret eden bir gensoru önergesine oy verebileceğini samimi olarak düşünmüyorum." diye konuştu.

"ÜLKENİN ÇIKARI PARTİLERİN ÜSTÜNDE"



2025 bütçesi konusunda hükümetin muhalefete jestler yaptığını savunan Macron, ülkenin çıkarının partiler üstü bir şey olduğunun altını çizdi.



Macron, Sosyalist Partisi vekillerinin, hükümete karşı verilen gensoru önergesine ilişkin tutumunu eleştirdi ve bu önergeye "aşırıcı particilerle" birlikte destek verecek olan sosyalistlerin yönünü kaybettiğini savundu.



Emmanuel Macron, önceliğinin ülke için "istikrarı" sağlamak olduğunu vurguladı.

HÜKÜMETE KARŞI GENSORU ÖNERGESİ



Meclisin en büyük ittifakı solcu NFP, 185 vekille beraber 2 Aralık'ta hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıklamıştı.



Aşırı sağcılar, yaklaşık 3 aydır iktidarda olan Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek vermiş ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamamıştı.



Fransız aşırı sağcılar ve müttefiklerinden oluşan 140 vekil, Barnier'nin Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergelerini sunmuştu.



RN ayrıca solcu ittifakın hükümete karşı sunacağı gensoru önergesine de destek vereceğini kaydetmişti.

HÜKÜMET İÇİN MUHTEMEL SENARYOLAR



Aşırı sağcıların ve solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı gensoru önergesine destek vermesi halinde merkez sağ azınlık hükümeti düşebilir.



NFP bünyesindeki sosyalistlerin gensoru önergesine destek vermemesi veya aşırı sağın, sol ittifakının önergesine destek vermekten vazgeçmesi durumunda hükümet düşmeyebilir.



Fransa'da hükümetin düşmesi için 577 sandalyeli Mecliste görev alan 289 vekilin gensoru önergesini desteklemesi gerekiyor.