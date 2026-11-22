Fransa 'da hayat pahalılığı, eğitimin ücretli ve niteliksiz hale gelmesi, gelir adaletsizliği nedeniyle başlayan protestolar sürüyor.

Eylül ayının başında başlayan eylemler son günlerde aralıksız devam etti. Ülke genelinde tansiyon gün geçtikçe daha da arttı.

İşçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla Fransızlar hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenledi.

Paris 'te 45 bin, ülke genelinde ise 150 binden fazla kişi eylemlere katıldı. Ülke genelinde 70 bin polis sokaklara konuşlandırıldı. Eylemciler "Açlık Oyunları" filminin şarkısını söyleyerek yoksulluklarının boyutunu anlattı.

Göstericiler, "Televizyondaki ırkçılar yerine çocuklara ceza vermeyi tercih ediyorlar" ve "Benim ehliyetim bile yok, polisin öldürme ehliyeti var" yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıdı.

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları atan göstericiler, kamu hizmetlerine yönelik bütçe kesintilerine son verilmesini ve öğrenciler için daha iyi eğitim koşullarını talep etti.