Fransa'da sokaklar yine karıştı
22.11.2026 06:20
Fransa'da 2 aydır süregelen eylemlere katılanlar, eğitimde eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını ve devlet okullarının niteliğinin artırılmasını istiyor.
Avrupa'nın 25 ülkesine yayılan protestolar Fransa'da devam ediyor. Ülkenin en az 5 şehrinde polisle göstericiler karşı karşıya geldi, 144 kişi gözaltına alındı, onlarca yaralı var.
Fransa'da başlayan ve Avrupa'nın 25 ülkesine yayılan protestolar devam ediyor.
Fransa'da hayat pahalılığı, eğitimin ücretli ve niteliksiz hale gelmesi, gelir adaletsizliği nedeniyle başlayan protestolar sürüyor.
Eylül ayının başında başlayan eylemler son günlerde aralıksız devam etti. Ülke genelinde tansiyon gün geçtikçe daha da arttı.
İşçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla Fransızlar hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenledi.
Paris'te 45 bin, ülke genelinde ise 150 binden fazla kişi eylemlere katıldı. Ülke genelinde 70 bin polis sokaklara konuşlandırıldı. Eylemciler "Açlık Oyunları" filminin şarkısını söyleyerek yoksulluklarının boyutunu anlattı.
Göstericiler, "Televizyondaki ırkçılar yerine çocuklara ceza vermeyi tercih ediyorlar" ve "Benim ehliyetim bile yok, polisin öldürme ehliyeti var" yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıdı.
"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları atan göstericiler, kamu hizmetlerine yönelik bütçe kesintilerine son verilmesini ve öğrenciler için daha iyi eğitim koşullarını talep etti.
Eylemciler sembolik mezar taşları taşıdı.
Göstericiler, kolluk kuvvetlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısına ve ülkedeki polis şiddetine karşı tepki gösterdi.
Gösteride, eğitim, sağlık sigortası gibi farklı alanlardaki kamu kurumlarının adları sembolik mezar taşlarına yazıldı.
Fransız yazar Victor Hugo'nun "Sefiller" adlı romanındaki ünlü çocuk karakter Gavroche'u temsil eden bir maket de gösteriye getirildi. Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gençleri temsilen, Gavroche maketi bir gözü yaralı şekilde tasvir edildi.
Birçok kentte göstericiler polisle çatıştı.
Ancak barışçıl başlayan eylemler gerilimle devam etti. Birçok kentte sık sık polisle protestocular karşı karşıya geldi. Başkentte eylemlerin dağılmamasıyla polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Marsilya'daki eylemlerde de gerilim yükseldi. Küçük bir grup otomobilleri ateşe verdi, havai fişekler attı. Polis eylemcilere tazyikli su ile müdahale etti.
Polis eylemcilere biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
Fransa'da 2 aydır süregelen eylemlere katılanlar eğitimde eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını ve devlet okullarının niteliğinin artırılmasını istiyor.
Araştırmalar, eylül ayının ilk günlerinde başlayan eylemlerde 200'den fazla öğrencinin yaralandığını, 6 bin 800'den fazla kişinin ise gözaltına alındığını gösteriyor. Fransız basınına göre polis tarafından yaralananlara ilişkin açılan soruşturma sayısı ise 20'yi geçmiyor.
Teyakkuza geçen Fransa hükümeti. resmi gazetede yayımlanan kararnameyle, eylemciler tarafından güvenlik güçlerine karşı koymak için kullanılan havai fişeklerin satışını 27 Kasım’a kadar yasaklamıştı.