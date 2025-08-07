Fransa'da son 76 yılın en büyük yangını işte böyle görünüyor

Fransa'nın güneyinde yüzlerce itfaiyeci, yetkililerin "on yıllardır ülkenin gördüğü en büyük yangın" olarak tanımladığı büyük ve ölümcül bir orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FELAKET"

Bölgeyi ziyaret eden Fransa Başbakanı François Bayrou, yangını "emsali görülmemiş ölçekte bir felaket" olarak nitelendirdi. Sivil savunma şefi Julien Marion ise bu yangının 1949’dan bu yana ülkenin yaşadığı en büyük yangın haline geldiğini belirtti.

KAYIPLAR DA VAR

Yangın, Salı öğleden sonra Aude bölgesindeki Ribaute belediyesi yakınlarında başladı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, ikisi sivil olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumu bugün itibarıyla ciddiyetini koruyordu. Üç kişi ise kayıp olarak bildirildi.