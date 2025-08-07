Fransa'da son 76 yılın en büyük yangını işte böyle görünüyor
Fransa'da son 76 yılın en büyük yangınıyla mücadele sürüyor. Ülkenin güneyinde 40 bin dönüm arazi kül oldu.
Fransa'nın güneyinde yüzlerce itfaiyeci, yetkililerin "on yıllardır ülkenin gördüğü en büyük yangın" olarak tanımladığı büyük ve ölümcül bir orman yangınını kontrol altına almaya çalışıyor.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ FELAKET"
Bölgeyi ziyaret eden Fransa Başbakanı François Bayrou, yangını "emsali görülmemiş ölçekte bir felaket" olarak nitelendirdi. Sivil savunma şefi Julien Marion ise bu yangının 1949’dan bu yana ülkenin yaşadığı en büyük yangın haline geldiğini belirtti.
KAYIPLAR DA VAR
Yangın, Salı öğleden sonra Aude bölgesindeki Ribaute belediyesi yakınlarında başladı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, ikisi sivil olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisinin durumu bugün itibarıyla ciddiyetini koruyordu. Üç kişi ise kayıp olarak bildirildi.
40 BİN DÖNÜM KÜL OLDU
Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 16 bin hektardan (yaklaşık 40 bin dönüm) fazla bir alana yayıldı. Yetkililer, yangının 15 belediyeye yayıldığını bildirdi.
Bu yaz yaşanan aşırı sıcaklıklar, özellikle güney Avrupa’da benzeri görülmemiş yangınlara yol açtı. Bayrou, Fransa’daki son yangınların da iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle hız kazandığını ve daha kötü hale geldiğini söyledi.
Bu sabah yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre birkaç düzine evin ve yaklaşık 40 aracın yandığı belirtildi.
YANGININ İLERLEMESİ YAVAŞLATILABİLDİ
Yetkililere göre, yangını söndürmek için 2 bin 100’den fazla itfaiyeci, askeri birlikler ve hava araçları görev yapıyor.
Gece boyunca hava koşullarının iyileşmesi sayesinde, yangının ilerlemesi yavaşlatılabildi. Ancak yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları ya da tahliye talimatı almışlarsa bölgeye dönmemeleri yönünde uyarılarını sürdürdü.
Öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 50 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgarların yangını yeniden alevlendirme riski bulunuyor.
