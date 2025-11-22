Fransa'da sosyal medya platformu X hakkındaki soruşturmaya Grok da dahil edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun işleyişine yönelik yürütülen soruşturma hakkında bu hafta yeni bir gelişme yaşandı.

Paris Savcılığı, "İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımını inkar eden ifadeleri" nedeniyle yapay zeka sohbet botu Grok'u soruşturmaya dahil etti.

Grok'un söz konusu paylaşımında, o dönem Naziler tarafından kurulan Auschwitz toplama kampındaki gaz odalarının "toplu infazlar için değil, bulaşıcı bir hastalık olan tifüse karşı Zyklon B gazı ile dezenfeksiyon işlemi için tasarlandığı" iddia edildi.

Paris Savcılığı, temmuz ayında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu ve yöneticileri hakkında, platformun algoritmasının "dış müdahale" amacıyla kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.