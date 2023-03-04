Fransa'da soykırımı tanıma adımı

Fransız Senatosu, 1915-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Asuriler ve Keldanileri yönelik katliam iddialarının Fransa tarafından "soykırım" olarak tanınması için yasal girişim başlattı.



8 Şubat'ta genel kurulda tartışılan karar tasarısı 2'ye karşı 300 oyla kabul edildi. Tasarıda Fransız hükümetine, "Osmanlı makamları tarafından 250 binden fazla Asuri ve Keldaniye yönelik kitlesel imhayı, sürgünü ve kültürel mirasının ortadan kaldırılmasını soykırım olarak tanıması," ve "her yıl 24 Nisan gününü sözde Ermeni soykırımını ve Asuri-Keldani soykırımını anma günü ilan etmesi" çağrısında bulunuluyor.

Fransız hükümeti "soykırım" iddialarına şimdilik karşı çıkıyor.