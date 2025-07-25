Fransa'da "Suriye" zirvesi: 6 maddede uzlaşıldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani, Paris'te bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yazılı yapılan açıklamada, görüşmenin "samimi ve verimli" geçtiği belirtildi.

Buna göre ABD, Fransa ve Suriye'nin diyalog ve gerginliği azaltma amacıyla şu hususlarda mutabık kaldığı belirtildi:

"- Suriye'de geçiş döneminin başarısı ile Suriye'nin birliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü güvence altına almaya yönelik çabaların hızla yürütülmesi,

- Terörizmin her türlüsüne karşı ortak mücadelede iş birliğinin ve Suriye hükümetinin devlet kurumları aracılığıyla güvenlik tehditleriyle başa çıkma kapasitesinin güçlendirilmesi,

- Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ve Süveyda'da ulusal uzlaşı ve uyumu hedefleyen Suriye hükümetinin siyasi geçiş çabalarının desteklenmesi,

- Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart mutabakatının tam olarak uygulamaya konulması amacıyla Paris'te bir sonraki istişarelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi,

- Şiddet faillerinin hesap vermesini sağlamaya yönelik çabaların desteklenmesi ve bu anlayışla son şiddet olaylarına ilişkin soruşturma komitesinin son raporu da dahil olmak üzere şeffaf raporların sonuçlarının memnuniyetle karşılanması,

- Suriye'nin komşularının ülkenin istikrarına tehdit oluşturmamasının sağlanması, buna karşılık Suriye'nin de komşularına tehdit oluşturmamasının taahhüt edilmesinin sağlanması ve bu sayede bölgenin istikrarının güçlendirilmesi."



BARRACK: ÇATIŞMALAR SONA ERİYOR



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Paris, uzun zamandır bugün paylaştığımız gibi hayati önem taşıyan tartışmaların diplomatik merkezi olmuştur. İstikrarlı, güvenli ve bütün bir Suriye, iyi komşular ve müttefikler temelinde inşa edilir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sözleriyle, çatışmalar 'ABD'nin uygulamaya çalıştığı sert ve dinamik diplomasi' sayesinde sona eriyor. Dostlarımız ve ortaklarımızla iş birliği içinde Suriye'de refahın sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.