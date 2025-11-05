Fransa'da sürücü dehşeti: Yayaların arasına daldı

Fransa’nın Oleron Adası'nda 35 yaşındaki bir sürücü aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Olayda 9 kişi yaralandı.



Saldırganın birkaç kilometre boyunca yayalara çarpmayı sürdürdüğü belirlendi. Dolus d’Oleron Belediye Başkanı, şüphelinin kasabada yaşadığını söyledi.



ELEKTROŞOK KULLANILDI



Polis, saldırganı olay yerinde yakalayarak “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılığa göre saldırgan, gözaltına alınırken direndi. Polis ekipleri elektrik şok tabancası kullanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

2'SİNİN DURUMU AĞIR



İçişleri Bakanı Laurent Nunez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini kaydetti.