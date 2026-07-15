Fransa'da tarihi oylama: Ötanazi yasası kabul edildi

Fransa , destekli ölümü yasal hale getirmeye yönelik düzenlemede kritik bir eşiği geride bıraktı.

Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un desteklediği ve uzun süredir kamuoyunda tartışılan yasa tasarısını kabul etti.

Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmeyecek. Başbakan Sebastien Lecornu, yasanın anayasaya uygunluğunun incelenmesi için dosyayı Anayasa Konseyi'ne gönderdi.

SON SÖZÜ ANAYASA KONSEYİ SÖYLEYECEK

Yasa tasarısı daha önce Ulusal Meclis'ten geçmesine rağmen Senato tarafından reddedilmişti. Fransa Anayasası'nın tanıdığı yetki kapsamında hükümet, son kararı alt kanat olan Ulusal Meclis'e bıraktı.

Anayasa Konseyi'nin vereceği karar bağlayıcı olacak. Konsey, gerekli görmesi halinde yasanın tamamını iptal edebilecek veya bazı maddelerine çekince koyabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemeye göre destekli ölüm hakkından yalnızca belirli koşulları sağlayan yetişkin hastalar faydalanabilecek.

Bunun için hastanın:

Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olması,

Kararını özgür iradesiyle ve bilinçli şekilde verebilmesi,

Tedaviye rağmen giderilemeyen ya da kendisinin dayanılmaz olarak değerlendirdiği fiziksel acılar çekmesi gerekiyor.

Hastanın uygunluğu önce doktor tarafından değerlendirilecek, ardından uzmanlardan oluşan bir kurul görüş bildirecek. Nihai kararı ise doktor verecek. Hasta, süreç boyunca istediği an kararından vazgeçebilecek.

İLACI HASTA UYGULAYACAK

Yasa kapsamında ölümcül ilacın kural olarak hasta tarafından uygulanması öngörülüyor. Ancak hastanın fiziksel olarak bunu yapamayacak durumda olması halinde sağlık personelinin yardımına izin verilecek.

MACRON'UN BÜYÜK VAATLERİNDEN BİRİYDİ

Emmanuel Macron, 2022 yılında ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiği seçim kampanyasında destekli ölüm yasasını çıkarma sözü vermişti.

Yasanın yürürlüğe girmesi halinde Fransa; Hollanda, Belçika, İsviçre ve Kanada gibi destekli ölümü belirli şartlar altında yasal hale getiren ülkeler arasına katılacak.