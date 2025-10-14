Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu askıya alınıyor

Fransa'da 6 Ekim'de göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden ve 10 Ekim'de Fransa Cumhurbaşkanı tarafından yeniden başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ulusal Meclis'e hitap etti.

KARAR SENDİKANIN TALEBİ ÜZERİNE ALINDI

Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınacağını ve hükümete mecliste oylama yapılmadan yasa geçirmeyi sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmayacağını açıkladı. Lecornu, "2028'in ocak ayına kadar hiçbir yaş artışı olmayacak. Prim süresi de 170 çeyrek olarak kalacak" ifadelerini kullanarak, bu kararın Fransa'daki en büyük işçi sendikalarından biri olan CFDT'nin talebi doğrultusunda alındığını belirtti.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasını hedefleyen tartışmalı reformun askıya alınmasının ülke ekonomisine 2026'da 400 milyon euro, 2027'de ise 1,8 milyar euroya mal olacağını söyleyen Lecornu, bu kaybın tasarruf önlemleriyle karşılanacağını ifade ederek, "Bu askıya alma, daha iyi çözümler üretmek için güven tesis edecektir" dedi.



Lecornu, önümüzdeki haftalarda işçi ve işveren örgütleriyle birlikte bir "Emeklilik ve Çalışma Konferansı" düzenleneceğini, bu konferansta kadınların emeklilik haklarının, iş koşullarının ve sistemin genel yapısının ele alınacağını belirtti.

