Fransa'da TikTok'a suç duyurusu

Fransa'da TikTok'un çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonu Başkanı Arthur Delaporte, ugulama hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TikTok'un tarafsız bir platform olmadığını belirtti.



Delaporte, TikTok hakkında, "Bu, dikkati yakalamak, kullanıcıları bazen sorunlu ve az denetlenen içeriklerin kapalı devresine hapsetmek ve bunu paraya dönüştürmek için tasarlanmış korkunç bir algoritma makinesi." değerlendirmesinde bulundu.



TikTok'un, sisteminin tehlikelerinin farkında olmasına rağmen uygulamaya devam ettiğini belirten Delaporte, platformun, 18 yaşından küçükler için canlı yayın ve kişiselleştirilmiş algoritmaları yasaklamasının yanı sıra kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki hasarın maliyetini üstlenmesini önerdi.

KULLANICI SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR



Milletvekili Delaporte, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, kullanıcılarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle TikTok'a karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



TikTok'un 15 yaşından küçükler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonunun raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.



Raporda, 15 yaşından küçükler için sosyal medya platformlarının tamamen yasaklanması, 15-18 yaş arası gençlerin ise 22.00-08.00 saatleri arasında bu platformlara erişiminin engellenmesi teklif edildi.