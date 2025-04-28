Fransa'da Türk ailenin evinde yangın çıktı: 3 çocuk hayatını kaybetti

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde bulunan 13 yaşındaki Ecrin ve 11 yaşındaki Hatice Kuru hayatını kaybederken, ağır yaralanan 5 yaşındaki kardeşleri Melek Kuru ise hastaneye kaldırıldı.

Minik Melek'te hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA YOK

NTV Fransa Muhabiri Kayhan Karaca'nın aktardığına göre hazin olay cumartesi sabah Fransa'nın Kuzey Doğusu'nda Almanya sınırındaki Brumath ilçesinde meydana geldi.

Fransız basını, yangında yaşamını yitirenlerin Türk olduğunu itinayla belirtmiyor.

Henüz savcılık ya da polisten yapılan bir açıklama yok. Bugün ya da yarın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki Ardeşenliler Brumath şehrine gelmiş durumdalar. Aileye destek vermeye çalışıyorlar.