Fransa'da Türk anne, 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

İHA 03.06.2020 - 15:12 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 15:14
Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’da yaşayan 30 yaşındaki Türk anne, 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla 2 Haziran Salı akşamı evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.
BABA, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.