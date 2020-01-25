Fransa'da üçüncü corona virüsü vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'den gelen bir kişinin, yeni tip corona virüsü teşhisiyle Paris'te bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.



Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, dün akşam yaptığı açıklamada, Bordeaux ve Paris'te iki kişide corona virüsü görüldüğünü bildirmiş, Avrupa'da başka kişilerde de bu vakanın görülmesinin muhtemel olduğu uyarısında bulunmuştu. Son açıklama ile Fransa'daki vaka sayısı üçe yükseldi.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip corona virüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.



NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde de ölüme yol açabiliyor.