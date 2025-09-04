Fransa'da Ukrayna zirvesi: 26 ülke asker göndermeyi taahhüt etti

Ukrayna'da barış için kurulan Gönüllüler Koalisyonu, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.



Toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer başkanlık etti. Toplantıya bazı ülke liderleri direkt, bazıları ise çevrimiçi olarak katıldı.



Türkiye’yi çevrimiçi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve bazı Avrupalı liderler de Elysee Sarayı’ndaydı.



Toplantının ardından Macron ve Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi.



Zelenski, "Liderler düzeyinde bir toplantıya ihtiyacımız var. Bu gerekli. Rusya'nın bunu ertelemek için her şeyi yaptığına inanıyorum. Amerikalı ortaklar bize Putin'in beni Moskova'ya davet ettiğini söyledi. Eğer toplantının gerçekleşmemesini istiyorsanız, ancak bunu yaparsınız" dedi.

26 ÜLKEDEN UKRAYNA'YA DESTEK



Macron ise koalisyon üyesi 26 ülkenin bir ateşkes durumunda karada, denizde ve havada güvence gücü olarak asker konuşlandırmayı taahhüt ettiğini söyledi.



Macron, Moskova'nın barışı reddetmesi halinde Avrupa’nın Abd ile yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.



Macron "ABD sürecin her aşamasında yer aldı. Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde ABD desteğini kesinleştireceğiz, ancak artık gönüllüler Koalisyonu'nun tüm üyelerinin Avrupalıların yanı sıra Asyalı, Pasifikli ve Kanadalı ortakların da sorumluluk aldığı açık" diye konuştu.

TRUMP: RUSYA'DAN PETROL ALMAYIN



Liderler, toplantının ardından abd başkanı Donald Trump'la da telefon görüşmesi yaptı.



Beyaz Saray'dan görüşmeye dair açıklama geldi. ABD Başkanı'nın Avrupalı liderlere "Rusya'dan petrol almayın" dediği belirtildi.



Trump'ın ayrıca Rusya'nın savaş ekonomisini finanse eden Çin'e baskı uygulanması gerektiğini söylediği aktarıldı.