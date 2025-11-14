Fransa’da uyuşturucu karşıtı aktivistin ikinci kardeşi de öldürüldü

Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinde, uyuşturucu çeteleriyle mücadele eden 22 yaşındaki aktivist Amine Kessaci, ikinci kez aile içi bir cinayetle sarsıldı. Kessaci’nin 20 yaşındaki kardeşi Mehdi, şehir merkezinde aracını park ederken motosikletli iki kişinin 9 mm tabancayla açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ailenin trajedisi 2020’de başlamıştı. Amine’in ağabeyi Brahim, çete yöntemlerine özgü şekilde vurularak öldürülmüş ve yakılmış halde bir araçta bulunmuştu. Brahim’in uyuşturucu çeteleriyle ilişkisi olduğu biliniyordu; ancak savcılığa göre Mehdi’nin hiçbir suç bağlantısı yoktu ve polis olma hayali kuruyordu.

“AMINE'YE YÖNELİK BİR MESAJ OLABİLİR”

Marsilya Başsavcısı Nicolas Bessone, Mehdi’nin öldürülmesinin Amine’i korkutmaya yönelik bir uyarı olabileceğini doğrulayarak, bunun gerçekleşmesi halinde “ülkenin karanlık dönemlerini hatırlatan yeni bir eşiğin aşılmış olacağını” söyledi.

Genç aktivist, kardeşinin ölümünden sonra mücadeleye başlamıştı

Brahim’in öldürülmesinin ardından henüz lise öğrencisiyken Conscience adlı bir dernek kuran Amine, Marsilya’nın yoksul mahallelerindeki gençleri çetelerin etkisinden uzaklaştırmayı amaçlıyordu.

Daha sonra Yeşiller Partisi’nden Avrupa ve parlamento seçimlerinde aday olan genç aktivist, “Marsilya, Gözyaşlarını Sil – Uyuşturucunun Gölgesinde Yaşam ve Ölüm” adlı bir kitap yazdı. Ölüm tehditleri aldığı için bir süredir polis koruması altında.

Derneği Conscience, yalnızca Marsilya’da değil, başka şehirlerde de ailelere destek sağlıyor; çete ortamından uzaklaşmış gençleri işverenlerle buluşturuyor.

MARSİLYA'DA ÇETE SAVAŞLARI TIRMANIYOR

Yüksek göç oranına sahip kuzey mahallelerinde rakip çetelerin çatışmaları giderek şiddetleniyor. Kentte bu yıl uyuşturucu bağlantılı cinayet sayısı 14’e ulaştı. Bazı infazlarda tetikçilerin 15 yaşında olduğu biliniyor.

Amine’in dostları ve yerel siyasiler, aynı ailenin iki çocuğunu çete şiddetine kurban vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Marsilya Belediye Meclisi üyesi Christine Juste, “Hiçbir anne iki evladını böyle kaybetmemeli. Fransa’nın ikinci büyük kentinde insanların gündüz vakti bu şekilde öldürülebilmesi akıl almaz” dedi.

Amine Kessaci, 2021’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya gelmiş, yerel basın onu “Macron’un kulağına fısıldayan banliyö çocuğu” olarak adlandırmıştı.