Fransa'da vaka sayısı bir haftada yüzde 150 arttı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni corona virüs vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı 20.07.2021 - 21:09

Fransa'da vaka sayısı bir haftada yüzde 150 arttı

Fransa Sağlık Bakanı, daha önce kaydedilmeyen artışla, bir günde 18 bin yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Bakan Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

YÜZDE 150'DEN FAZLA ARTIŞ 

Fransa’da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150’den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

'DELTA DİĞER VARYANTLARI GEÇTİ'

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

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