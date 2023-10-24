Fransa'da Versay Sarayı için sahte bomba ihbarı yapan kişiye hapis cezası

Ulusal basındaki haberlere göre, 19 Ekim'de Versay Sarayı için sahte bomba ihbarı yaptığı değerlendirilen 37 yaşındaki kişi hakim karşısına çıktı.



Versay Adli Mahkemesi, 37 yaşındaki sanığı suçlu bularak, 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı ve psikolojik tedavi görmesine karar verdi.



Hakkında daha önce adli kayıt bulunmayan ve işsiz olan şahsın ailesiyle birlikte yaşadığı ve şizofreni hastası olduğu belirtildi.



Son günlerde Versay Sarayı sahte bomba ihbarları nedeniyle 7 kez tahliye edilirken, ülkede okul, havalimanı, müze gibi kamusal alanlarda artan sahte bomba ihbarları nedeniyle yürütülen 64 soruşturma devam ediyor.



Polis, sahte bomba ihbarı yaparak Versay Sarayı'nın tahliye edilmesine sebep olan kişiyi telefonundan tespit ederek, 20 Ekim'de gözaltına almıştı.