Fransa'da yangın faciası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Fransa'da Mayenne vilayetinin Trans köyündeki bir evde yangın çıktı. Yangında anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, baba ile 2 yaşındaki çocuğu ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'da yangın faciası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

'nın Mayenne vilayetinde, bir evde çıkan sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.

Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.

Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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