Fransa'da yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm

Gece ise havaların bu bölgelerde ve Akdeniz'e yakın yerlerde 20 santigrat derecenin üzerinde seyredeceği kaydedildi.



Özellikle Lyon civarı ve güneydoğu bölgesini daha fazla etkileyen sıcaklığın, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği ifade edildi.

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