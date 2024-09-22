Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da 16 Temmuz’da Gabriel Attal ve hükümetinin istifasının ardından Başbakanlık görevine getirilen Michel Barnier'nin kurduğu yeni kabine açıklandı.

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Cumhurbaşkanı 'un 2,5 aylık belirsizliğin ardından sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier başkanlığındaki hükümet kuruldu.

Ülkede aylardır süren siyasi çekişmenin ardından yeni hükümet kuruldu. Açıklamayı Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, cumhurbaşkanlığı konutunda yaptı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı görevine Senatoda merkez sağcı Cumhuriyetçiler grubunun başkanı olan Bruno Retailleau  getirilirken, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine hükümetin ortaklarından MoDem partili Jean-Noel Barrot  atandı.

Ülkenin 2025 bütçesi üzerinde etkili olacak Ekonomi, Finans ve Sanayi Bakanlığı görevine 33 yaşındaki Antoine Armand getirildi. Eski solcu milletvekili Didier Migaud Adalet Bakanı seçildi ve hükümetteki tek solcu siyasetçi olarak görev yapacak.

Fransız halkının yaklaşık iki aydır beklediği yeni hükümet, 20 kadın ve 19 erkekten oluşuyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısı Elysee (elize) Sarayı'nda 23 Eylül'de saat 15.00'te düzenlenecek.

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