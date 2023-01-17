Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede

Fransa'da geçen yıl 723 bin bebeğin doğmasıyla yenidoğan sayısında, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana görülen en düşük artış kaydedildi. Ülkede 2022 yılında yenidoğan sayısı 723 bin olurken, toplam nüfus yüzde 0,3 artarak 68 milyona çıktı.

Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede
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Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 yılı demografi raporuna göre, ülkede geçen yıl sadece 723 bin bebek dünyaya geldi.

Geçen yıl doğan bebek sayısı önceki yıla göre 19 bin azaldı. Aynı dönemde ölenlerin sayısı da 2021'e göre 5 bin azaldı, geçen yıl 667 bin kişi yaşamını yitirdi.

2021'de yüzde 1,84 olan oranı, geçen yıl ise 1,80 ile 1946'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen ülke nüfusu 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 68 milyona yükseldi.

Fransa'da yenidoğan sayısındaki artış, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede - 1

Fransa'da en son İkinci Savaşı'nın bittiği 1945 yılında yapılan sayımda yeni doğan sayısı 700 binin altında kaydedilmişti.

Çoğunluğu göçmen kökenli 161 binden fazla kişinin ülke topraklarından gönderilmesi nüfus artış hızının düşmesinde etkili oldu.

Fransa'da ayrıca 2022'de Kovid-19'un etkili olduğu 2021'e oranla ölen kişi sayısı yüzde 0,3 azaldı.

2022'de ortalama yaşam süresi ise 2021'e yakın şekilde gerçekleşerek erkekler için yüzde 85,2, kadınlar için yüzde 79,3 oldu.

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