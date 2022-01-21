Fransa'da yüksek mahkemeden polisin drone kullanımına onay

Fransa'da Anayasa Mahkemesi, güvenlik güçlerinin drone kameralarını kullanımına ilişkin yeni düzenlemeye onay verdi.



Mahkemeden yapılan açıklamada, Aralık 2021'de kabul edilen iç güvenlik yasasında kişilerin ve gösterilerin güvenliğinin sağlanması, olası terör saldırılarının önlenmesi ve sınırların izlenmesi için güvenlik güçlerinin valiliğin onayını alarak drone kameralarını kullanımını içeren maddelerin kabul edildiği belirtildi.



Güvenlik güçlerine acil durumlarda drone kameralarını kullanmasına izin veren maddenin onaylanmadığı, bunun anayasaya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda validen izin alınabilmesi için gerekliliğinin ispat edilmesi gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, zabıtaların drone kameralarını kullanamayacağı aktarıldı.