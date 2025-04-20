Fransa'da değişim rüzgarı: Paris artık temiz hava soluyor

Fransa'nın başkenti son 20 yıldır büyük bir dönüşümden geçti. Otobanların yerini bisiklet yolları aldı. Otoparklar, park ve bahçelere dönüştürüldü.



Çevre için atılan bu adımlar sonuçlarını verdi. Parisliler artık daha temiz bir hava soluyor. Kentteki bisiklet yolları artırıldı. 50 bin otopark kapatıldı.



Atılan bu adımlar sonucunda 2005'ten beri havadaki azot dioksit oranı yüzde 50 azaldı.

HARİTALAR KIRMIZIDAN YEŞİLE DÖNDÜ



Hava kirliliğini gösteren haritalar kırmızıdan yeşile döndü. Artık kentin sadece en yoğun trafik akışının olduğu bölgeleri kırmızı renkte gözüküyor.



Paris'in Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun çevreci politikalara önderlik ettiğine dikkat çekiliyor.



Geçen ay Parisliler düzenlenen referandumda 500 caddenin daha trafiğe kapatılması ve yaya yoluna dönüştürülmesine onay vermişti.



Kentte arazi araçlarından alınan otopark ücretleri de normal araçların üç katına çıkarılmıştı.

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLDÜRÜYOR



Atılan adımlar sayesinde Paris'in havası büyük oranda temizlendi.



Hava kirliliği, yüksek tansiyondan sonra dünyada ölüme yol açan en büyük risk faktörü olarak görülüyor. Dünya genelinde her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor.

