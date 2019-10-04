Fransız Mediapart internet sitesinin haberinde, Fransız iş adamı Laurent Foucher'in RN'e 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 8 milyon euro borç verdiği ve bu ödemenin havale yoluyla BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki bir bankadan yapıldığı belirtildi.



Haberde, RN'in bu para sayesinde Fransa'da bankaya olan borcunu kapattığı kaydedildi.



Siyasi partilerin finansmanlarını kontrol eden resmi kurumun da geçen yıl RN'den verilen 8 milyon euro borç ile ilgili açıklama istediği ifade edildi.



RN'e borç veren Foucher, Mediapart'a yaptığı açıklamada, "Bunu ideolojik sebeplerden yapmadım. Başka birisi için de yapmadım. Bende 8 milyon euro para vardı. Bana ölüm kalım meselesi olduğunu söylediler. Bunu herkes için yapardım. Hayatım her zaman başkalarına yardım etmek için var. Kim olursa olsun. Söz konusu Sosyalist Parti olsaydı, bunu onun için de yapardım" dedi.



Haberde, Foucher'in Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Claude Gueant'a yakın bir ismi olduğu aktarıldı.



Foucher'in RN'e borç vermesi için eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Jean-Luc Schaffhauser'in aracı olduğu bilgisi paylaşılan haberde, Marine Le Pen'e yakın isim olan Schaffhauser'in 8 milyon eurodan 300 bin euro komisyon ücreti almış olabileceği ifade edildi.

