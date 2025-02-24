Fransa'daki Rus konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı!

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rus Konsolosluğu'nda patlama  yaşandığı bildirildi. Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı.

Fransa'daki Rus konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı!

Reuters haber ajansının aktardığına göre Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında sesi duyuldu.

Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

RBC haber ajansına göre 'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı.

Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.

Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde gelmesi dikkat çekti.

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