Fransa'daki Rus konsolosluğunda patlama! Rusya: Terör saldırısının tüm özelliklerini taşıyor

Reuters haber ajansının aktardığına göre Marsilya'daki Rus Konsolosluğu yakınlarında patlama sesi duyuldu.

Yerel basının bildirdiğine göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

RBC haber ajansına göre Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu, patlamanın konsolosluk içinde meydana geldiğini açıkladı.

Fransız basını, konsolosluk içine iki molotof kokteyli atıldığını açıkladı. Polise göre olayda ölü ya da yaralı yok.

Saldırının Rusya Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde gelmesi dikkat çekti.

TASS haber ajansına göre Rusya, patlamanın bir terör eylemi gibi göründüğünü bildirdi. Patlamalarla ilgili olarak Fransa'dan tam bir soruşturma talep etti.



TASS'ın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova şunları söyledi: “Marsilya'daki Rus Başkonsolosluğu topraklarında meydana gelen patlamalar bir terör saldırısının tüm özelliklerini taşıyor. Fransa'dan soruşturmaya yönelik kapsamlı ve hızlı tedbirlerin yanı sıra Rus dış temsilciliklerinin güvenliğini güçlendirecek adımlar atılmasını talep ediyoruz.”

