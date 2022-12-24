Fransa'daki silahlı saldırı: Saldırganın evinde arama

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında saldırı düzenlenmişti.

Üç kişinin öldüğü saldırının ardından saldırıyı protesto edenlerle polis arasında gerginlik yaşandı. Olaylarda 6 polis yaralandı.

SALDIRGAN 69 YAŞINDA

Polis, olayın arkasında demiryollarından emekli 69 yaşındaki bir Fransızın olduğunu duyurdu. Saldırgan olayın hemen ardından yakalandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın tek başına hareket ettiğini, kesin amacınınsa henüz bilinmediğini söyledi.

Bakan, Fransız vatandaşı zanlının herhangi bir izleme listesinde olmadığını da aktardı. Savcılık ırkçı saldırı olasılığı üzerine yoğunlaşmış durumda. Ülke çapında polis ve jandarmaya, Kürt kuruluşları ve Türk diplomatik temsilciliklerini özel koruma talimatı verildi.

Saldırıyı düzenleyen William adlı Fransa vatandaşının, geçen yıl da Paris'te bir göçmen kampına kılıçla saldırıda bulunduğu ve 12 Aralık'ta şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Olay yer yönüyle araştırılıyor.

