Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın

Fransa’da bulunan tarihi Versay Sarayı’nda çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın

’nın Versay kentinde yer alan tarihi Versay Sarayı’nda yangın çıktı.

Önlem olarak ziyaretçiler saraydan tahliye edildi.

Yangının çatı yenileme çalışmaları sırasında bilinmeyen nedenlerden dolayı çıktığı belirtilerek, yangının itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangında yaralanan olmazken, sarayın değerli koleksiyonlarının da zarar görmediği bildirildi.

Versay Sarayı İletişim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yangının, kraliyet konutundaki mermer avlu bölgesinde çıktığı ifade edildi.

Fransa’daki Versay Sarayı’nda yangın - 1

Kültür Bakanı Rachida Dati yaptığı açıklamada, yangının trajedi ve yıkıma yol açmasını önleyen itfaiye ekiplerine teşekkür ederek müdahaleyi takdir ettiğini dile getirdi.

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